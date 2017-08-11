Showtime проведёт трансляцию открытой тренировки Макгрегора в Интернете

Ирландский боец Конор Макгрегор проведёт открытую тренировку в преддверии поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. Онлайн-трансляция тренировки ирландца будет доступна на официальном канале американской телесети Showtime в YouTube. Начало трансляции запланировано в ночь с 11 на 12 августа, на 1:00 по московскому времени.



Бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам профессионального бокса в весовой категории до 154 фунтов.