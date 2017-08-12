Опубликовано видео нокдауна Малиньяджи в спарринге с Макгрегором

Руководитель UFC Дэна Уайт опубликовал видеозапись нокдауна экс чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи во время спарринга с Конором Макгрегором.

После публикации фото с лежащим на полу Малиньяджи, боксёр обвинил Макгрегора в подтасовке фактов. По словам Малиньяджи, ирландец просто толкнул его на пол.

Сам Макгрегор заявил, что эти слова Малиньяджи и его последующие выпады в адрес чемпиона UFC вызваны травмами головы, которые он получил по ходу спарринг-сессии. Малиньяджи со скандалом покинул лагерь Макгрегора, упрекнув его в плохом обращении с партнёрами.

Видео нокдауна Малиньяджи доступно в "инстаграме" Уайта.