Джонс: Леснар может использовать меня как рычаг для получения гонорара

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что экс чемпион тяжёлого дивизиона Брок Леснар может использовать бой с ним для получения большого гонорара.

«Могу представить, что он может использовать меня как рычаг, чтобы получить большой гонорар и остаться в WWE или перейти в UFC. В любом случае я считаю, лучше пусть он придёт в UFC за гигантским гонораром, возможно, самым большим в его карьере. Для него это ключевой момент в выборе направления. Хорошо, что у Брока есть варианты», — приводит слова Джонса Bloody Elbow.