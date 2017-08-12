Макгрегор: слова «деньги» нет в моём словаре

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что в поединке с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим его интересует победа, а не гонорар.

«Слова „деньги“ даже нет в моём словаре. Я готовлюсь выиграть, одержать опустошающую победу. Деньги меня не волнуют. Пока я принимаю верные решения, моя жизнь обеспечена.

Я думал об этом бое с тех пор, как Флойд открыл свой рот. Знаете, что я слышал от него вчера? Ничего. Я видел напуганного человека и тусклую тренировку", — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.