Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор отказался от предложения спарринга со стороны чемпиона мира по боксу WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко.

«В первую очередь, он из полулёгкого веса. Во вторую — он левша. Он весьма многое умеет, но для этого тренировочного лагеря не подходит», — приводит слова Макгрегора MMA Weekly.

Макгрегор пожелал также, чтобы Ломаченко сразился с Гильермо Ригондо.

«Им надо было устроить этот бой. Мне кажется, в последнем бою Ломаченко даже не было интересно. Ему надо бросить себе вызов посерьёзнее», — сказал Макгрегор.