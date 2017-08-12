175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мейвезер-младший: я не проигрывал ни левшам, ни правшам

12 августа 2017, суббота. 18:12 Бокс/ММА

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший уверен, что леворукость чемпиона UFC в лёгкой категории Конора Макгрегора не будет иметь решающего значения в их поединке.

«Последний раз, когда я проверял, я не был побеждён. Будь-то левша или правша, я никому не проигрывал. Так что все имеют право на собственное мнение», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут 12-раундовый бой по правилам бокса в рамках первого среднего веса 26 августа в Лас-Вегасе.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
12 августа 2017, суббота
18:12 Мейвезер-младший: я не проигрывал ни левшам, ни правшам
17:47 Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко
16:39 Макгрегор получил боксёрскую лицензию благодаря бою с Диасом
15:49 Тренер Макгрегора: рад, что Малиньяджи был частью нашей команды
14:21 Малиньяджи: видео не опровергло моих слов — Макгрегор давил мне на голову
14:00 Лобов: Малиньяджи надо перестать быть дивой
12:54 Мейвезер-младший: Макгрегор будет постоянно менять стойку и терять энергию
12:16 Макгрегор: слова «деньги» нет в моём словаре
11:04 Джонс: Леснар может использовать меня как рычаг для получения гонорара
10:59 Опубликовано видео нокдауна Малиньяджи в спарринге с Макгрегором
09:55 Макгрегор: обвинения Малиньяджи нелепы, его сильно контузило
00:34 Уайлдер: я не боюсь Ортиса и вызываю его на бой
11 августа 2017, пятница
22:26 Showtime проведёт трансляцию открытой тренировки Макгрегора в Интернете
21:04 M-1 Global представила подборку лучших моментов M-1 Challenge 82
20:04 Бивол может в ноябре провести бой за титул WBA
18:38 Гаджимурад Антигулов проведёт бой с Ионой Куцелабой на турнире UFC
17:54 Первый канал будет транслировать бой Мейвезер — Макгрегор
17:29 Брэдли: я больше не хочу подвергать опасности свой мозг
16:35 Власов: Кудряшов не заслужил быть участником суперсерии
15:33 Девон Александер вернётся в ринг 3 октября
14:56 Андерсон Силва и Гастелум могут провести бой в ноябре
14:48 Баду Джек: готов к тому, чтобы завоевать пояс во второй весовой категории
13:56 Мейвезер: меня ждёт бой с воином
13:40 Амир Хан хочет провести бой в конце года
12:51 Бой между Джошуа и Пулевым, вероятно, состоится в Кардиффе
11:59 Де ла Хойя: бой Альварес — Головкин — самый большой в истории среднего веса
11:24 Мейвезер: если бой продлится 12 раундов, это уже будет победой для Конора
10:47 Амир Хан и Энтони Джошуа загладили противоречия
10:44 Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах или в США
10:06 Дортикос: меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент
09:43 Кудряшов: мои кулаки принесут мне четыре чемпионских пояса
09:18 Пакьяо: желаю всего наилучшего Брэдли и Маркесу
00:32 Идрис Эльба: один удар Макгрегора в подбородок может закончить бой с Мейвезером
10 августа 2017, четверг
23:29 Джонс: было тяжело смотреть, как плачет Кормье
23:29 Кудряшов сразится с Дортикосом в рамках WBSS 23 сентября в США
21:13 В андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор пройдут два чемпионских поединка
20:52 Альварес: мы с Головкиным изменились со времён спарринга
19:55 Фроч: поражение от Макгрегора уничтожит Мейвезера психологически
19:04 Макгрегор запросил одного судью не из США на бой с Мейвезером
17:37 Мейвезер-младший: Макгрегор назвал чернокожих обезьянами
16:58 Башир: Владимиру Кличко уже нечего доказывать в боксе
15:43 WBA назначила промоутерские торги по бою Макдоннелл — Солис
14:50 Алексей Папин сразится с аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой
14:04 Финкельштейн: M-1 удалось установить рекод посещаемости MMA-турниров в Финляндии
13:44 Альварес не исключает возможности боя с Макгрегором в будущем
Все новости RSS
Партнерский контент