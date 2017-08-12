Мейвезер-младший: я не проигрывал ни левшам, ни правшам

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший уверен, что леворукость чемпиона UFC в лёгкой категории Конора Макгрегора не будет иметь решающего значения в их поединке.

«Последний раз, когда я проверял, я не был побеждён. Будь-то левша или правша, я никому не проигрывал. Так что все имеют право на собственное мнение», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут 12-раундовый бой по правилам бокса в рамках первого среднего веса 26 августа в Лас-Вегасе.