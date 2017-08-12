Берто не захотел проводить спарринг с Макгрегором из-за случая с Малиньяджи

Американский боксёр Пол Малиньяджи сообщил, что Андре Берто отказался от спарринга с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Малиньяджи провёл спарринг с Макгрегором, но команда Коннора опубликовала в сети фото Пола, предположительно находящегося в нокауте. Этот поступок и послужил причиной нежелания Берто спарринговать с Макгрегором.



«Я разговаривал с Берто. Андре хотел побоксировать с Макрегором с субботу, но передумал после того, как увидел, что произошло со мной. То же самое было и с Ван Хеерденом, а теперь происходит со мной. Такие поступки заставляют отвернуться от людей», — приводит слова Малиньяджи MMA Mania.