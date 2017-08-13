Источник: Ригондо и Ломаченко могут провести бой 9 декабря

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко и обладатель пояса WBA Super во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо должны провести бой 9 декабря в «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает Boxingtalk со ссылкой на собственные источники. Промоутерская компания Top Rank уже забронировала на эту дату соответствующую арену.

Вместе с тем, если сделка с Ригондо по каким-либо причинам сорвётся, в таком случае бой с участием Ломаченко 9 декабря всё равно состоится, а противостоять ему будет Орландо Салидо.