WBA: победитель боя Клеверли — Баду Джек должен встретиться с Биволом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) распространила заявление, в котором даётся согласие на проведение поединка между регулярным чемпионом в полутяжёлом весе между Нэйтаном Клеверли и Баду Джеком.

Обязательным претендентом на бой с Клеверли является временный чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол, тем не менее этот бой будет отложен. А победитель противостояния Клеверли — Джек будет обязан встретиться с Биволом. В случае если стороны не сумеют договориться, 11 сентября будут назначены промоутерские торги, сообщает Boxingtalk.

Бой между Клеверли и Джеком состоится 26 августа в андеркарде поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.