Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором

Леонард Эллерб, советник Флойда Мейвезера и исполнительный директор его промоутерской компании, рассказал, что президент США Дональд Трамп также получил приглашение на поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я не делал личного приглашения Трампу, но я сказал его отправить, и это было исполнено. Независимо от того, придёт он или нет, мы увидим классное шоу. Вся элита хочет быть вовлечена в это событие, и мы видим потрясающий интерес со всех сторон», — цитирует Эллерба BoxingScene.

Отметим, что президент США Дональд Трамп дружен с президентом UFC Дэной Уайтом, последний публично поддерживал Трампа на выборах. Сам Трамп раньше уже посещал большие бои с участием Мейвезера. Так в 2015 году он с супругой пришёл на поединок Флойда с Мэнни Пакьяо.