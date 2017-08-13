Малиньяджи: не вижу, чтобы Макгрегор спешил провести бой с Нурмагомедовым

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи в очередной раз выступил с заявлением в адрес бывшего спарринг-партнёра Конора Макгрегора. На этот раз американец предположил, что чемпион UFC вовсе не думает о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я вам скажу, что наша вражда с ним настоящая. Но давайте сейчас лучше позаботимся о бое Мейвезер — Макгрегор. Честно говоря, я даже не вижу, чтобы он спешил вернуться в MMA и провести бой с Хабибом, который, как я думаю, претендент на его титул. Но как бы то ни было, 26 августа будет интересно, так что давайте получим удовольствие», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.