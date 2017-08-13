Макгрегор планирует продолжать боксировать и после боя с Мейвезером

Чемпион UFC Конор Макгрегор, которому 26 августа предстоит поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, заявил, что намерен оставаться в боксе как можно дольше.

«Я люблю бокс, этот спорт дорог моему сердцу всю жизнь. Я планирую выступать в боксе и дальше, также я планирую продолжить выступать и в смешанных единоборствах. Моя идея заключается в том, чтобы править железным кулаком в двух видах спорта.

Я люблю бокс и смешанные единоборства, мне нравится драться. Так чо вы увидите меня там, где будет интересный бой", — приводит слова Макгрегора BoxingScene.