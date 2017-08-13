Хант и Тыбура встретятся на турнире UFC в Сиднее

Ветеран UFC из Новой Зеландии Марк Хант и поляк Марчин Тыбура возглавят турнир UFC в Австралии. Поединок пройдёт 19 ноября в Сиднее, сообщает MMAJunkie.

43-летний Хант провёл в этом году уже два поединка. В марте этого года он проиграл нокаутом Алистайру Оверему на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. А уже в июне закрыл это поражение, справившись с Дерриком Льюисом.

Что касается Тыбуры, то его предыдущий поединок также состоялся в июне. На турнире в Сингапуре поляк единогласным решением судей одержал победу над Андреем Арловским.