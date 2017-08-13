Фроч: думаю, я бы нокаутировал Кальзаге

Экс чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно того, как бы сложился его бой с другим экс-чемпионом в этом дивизионе Джо Кальзаге.

«Думаю, я бы его побил. У этого боя всего два результата — победа Кальзаге по очкам, или победа Фроча нокаутом. Это был бы очень сложный бой. Он очень тяжёлый и скользкий соперник. Но я верю, что сумел бы его нокаутировать. Как бы то ни было, мы этого никогда не узнаем, потому что он не хотел нашего боя.

Если вы спросите его, он вам скажет, что скорость решает всё, это всё, что вы от него услышите. Но это заставляет меня смеяться. Это звучит как какой-то троллинг", — приводит слова Фроча Daily Star.