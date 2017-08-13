Макгрегор: пусть Малиньяджи всё расскажет Флойду, он всё равно не будет готов

После того как бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Конора Макгрегора, последний намекнул, что американец может рассказать некую информацию о тренировочном лагере Конора Мейвезеру. Вместе с тем, по словам Макгрегора, это его вовсе не беспокоит, так как, по его мнению, даже будучи осведомлённым Мейвезер не сумеет подготовиться ко встрече с таким бойцом.

«Пусть он говорит. Уверен, что он уже это делает. Но ты не сможешь подготовиться ко мне. Нельзя быть готовым к моим передвижениям. Флойд может сидеть и смотреть видеозаписи, и я уверен, он это делает. Что же, пусть смотрит. Пусть попробует что-то узнать. Но он не сможет подготовиться ко мне. В этой игре нет никого, кто двигается как я. Так что пусть Поли говорит, всё хорошо», — приводит слова Макгрегора BoxingScene.