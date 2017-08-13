Рокхолд: боевой дух возвращается к Кормье

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд сообщил, что его партнёр по тренировкам Даниэль Кормье начал оправляться от поражения нокаутом в бою с Джоном Джонсом на UFC 214.

«Он всё ещё немного мрачен, но его боевой дух возвращается. У него есть семья, есть его дело, и светлое будущее во всём, чем он захочет заняться. Кормье — резкий парень, посмотрим, к чему его приведёт эта ситуация.

Это был большой момент и большое поражение. Дайте ему время. У Кормье большое сердце, а время всё лечит", — приводит слова Рокхолда MMA Fighting.