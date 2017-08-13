Малиньяджи: мне всё равно, если я больше не заговорю с Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи вновь раскритиковал чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ранее Малиньяджи со скандалом покинул лагерь ирландца.

«Этот парень — один из самых больших мешков с мусором, каких я встречал в жизни. Я был поражён тем, какой он мусорный мешок. Мне всё равно, если мы никогда снова не заговорим. Моя жизнь будет в порядке, если я никогда больше не встречу Конора Макгрегора.

Я был поражён положением дел. Для него весь вопрос в статусе. Это вызывает вопросы о том, бывали ли в его жизни трудные времена. Тот, кто прошёл трудные времена, не обращается так с людьми, которым не так повезло.

Он всегда хочет быть лидером, иметь преимущество. Когда он устаёт, он хочет прекратить бой", — приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.