Махачев снят с турнира UFC Fight Night 115

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев не примет участия в турнире UFC Fight Night 115. Махачев должен был сразиться с бразильцем Мишелем Празересом, но снят с поединка. Причины снятия Махачева пока не объявлены, сообщает Sherdog.

Вместо Махачева Празерес сразится с датчанином Мадсом Бурнеллом.

В последний раз Махачев выходил в октагон в феврале на турнире UFC 208. Там россиянин решением судей победил Кевина Макдональда.

UFC Fight Night 115 пройдёт 2 сентября. Главным событием турнира станет бой Стефана Штруве и Александра Волкова.