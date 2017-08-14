Малиньяджи — Уайту: ты мошенник, ты же видел все 12 раундов спарринга

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи жёстко ответил президенту UFC Дэне Уайту после просочившегося в сеть видео со спарринга с Конором Макгрегором. Короткий ролик должен был подтвердить, что Конор якобы отправил Малиньяджи в нокдаун. Однако этот «нокдаун» не выглядит убедительно, многие отмечают, что Поли просто потерял равновесие.



«Дэна Уайт, ты паскуда. На самом деле ты был там и видел все 12 раундов. На самом деле ты решил смошенничать?» — цитирует Малиньяджи BoxingScene.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако покинул его тренировочный лагерь со скандалом после опубликованных в Сети фотографий, выставлявших его не в лучшем свете на спаррингах.