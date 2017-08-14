Роуч надеется, что Котто получит шанс сразиться с Головкиным

Известный американский тренер Фредди Роуч, который работает с экс-чемпионом мира Мигелем Котто, надеется, что его подопечный получит возможность встретиться на ринге с Геннадием Головкиным, владеющим титулами IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.



26 августа в Карсоне (штат Калифорния, США) Котто предстоит сразиться за вакантный титул WBO с японцем Йосихиро Камегаи.



«Мигель выйдет в отставку в конце года, но мне интересно, будет ли он оставаться на пенсии. Полагаю, что он нокаутирует Камегаи, потому что он очень агрессивный соперник и в какой-то момент, я думаю, найдёт хороший шанс. Если это случится, люди говорят, что следующим соперником должен быть Головкин. Если Головкин побьёт Альвареса, а затем встретится с Котто, это будет исторический поединок. И если он его выиграет, то будет хотеть большего. Но сначала ему нужно разобраться с Камегаи», — цитирует Роуча BoxingScene.