Тренер Макгрегора: Конор победил бы Мейвезера и 10 лет назад

Один из тренеров Конора Макгрегора Оуэн Роддли уверен, что ирландец и 10 лет назад победил бы Флойда Мейвезера-младшего. Поединок между этими спортсменами запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Конор — один из лучших бойцов всех времён, и не имеет значения, что покажет Флойд. Будь это Флойд образца 10-летней давности или сегодняшняя его версия, это не имеет значения. Конор сделает одно и то же с любой его версией.



С каждым тренировочным лагерем Конор значительно прогрессирует. Сейчас мы проводим подготовку к боксёрскому бою, но история такая же. День за днём он становится лучше, становится вдвое конкурентоспособнее, чем днём ранее. Всегда приятно наблюдать за его развитием», — цитирует Родди MMAjunkie.