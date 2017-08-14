Макгрегор: для Мейвезера бой не закончится хорошо, он будет без сознания

Звёздный боец UFC Конор Макгрегор не обращает внимания на критиков и обещает отправить Флойда Мейвезера-младшего в тяжёлый нокаут. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.



«Я не знаю, сколько раз я шокировал мир, и я шокирую его снова. Это не закончится хорошо для Флойда. Это не закончится хорошо для всех людей, сомневающихся во мне.



Это бой, которого я хотел с тех пор, как Флойд открыл свой рот. Я вижу в его глазах поверженного человека. Я собираюсь его отправить в тяжёлый нокаут. Я знаю, что он быстр, знаю, что у него хорошие рефлексы, и я знаю, что он опытен. Но меня это не волнует. Я попадаю в человека, и он падает, вот и всё. Он будет без сознания», — цитирует Макгрегора BoxingScene.