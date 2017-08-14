Тренер Макгрегора: Конор побил бы и Мейвезера десятилетней давности

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударной технике, уверен, что его подопечный победил бы даже Флойда Мейвезера-младшего десятилетней давности.

«Не важно, каким будет Флойд. Флойд десятилетней давности или нынешний — не имеет значения. С любой его версией Конор бы сделал всё то же самое.

С каждым тренировочным лагерем Конор сильно прибавляет. Сейчас у нас боксёрский лагерь, но ситуация такая же. Он прибавляет с каждым днём в два раза. Смотреть за его развитием всегда приятно", — приводит слова Родди ESPN.

Макгрегор и Мейвезер сразятся 26 августа.