ФБР: действующие боксёры-профессионалы не будут отчислять 7 % от гонорара

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что правило отчисления 7 % от гонорара боксёрами-профессионалами федерации не коснётся тех, кто выступал на профи-ринге ещё до его введения. Ранее профессиональный бокс попал под управление ФБР.

«Правило коснётся тех, кто только будет переходить в профессионалы, этот вопрос мы будем обсуждать на тренерском совете.

В принципе, никто не возмущается, это всех устраивает. Такое есть и в других странах. Эти средства будут идти на развитие бокса, будем покупать мешки, перчатки, строить и реконструировать залы. Причём деньги будут идти в те регионы, из которых родом боксёры, чтобы они были примером для местной молодёжи", — цитирует Кремлева ТАСС.