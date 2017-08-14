Д. Мейвезер: Малиньяджи не Мейвезер, спарринг с Макгрегором не имеет значения

Джефф Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего, уверен, что спарринг Конора Макгрегора с Поли Малиньяджи не имеет никакого значения. Макгрегор и Мейвезер-младший сразятся 26 августа.

«Вы видели это? Вы видели один удар, но видели ли всё остальное? Не поймите меня неверно, большинство там правда, но надо понимать, что Поли не возвращался в бокс. Он сделал не то, что Флойд. Вдобавок он не Флойд, так что чего бы Конор ни сделал с ним, с Флойдом он этого не сделает.

Всё выглядело как нокдаун и толчок. Сначала был удар, а потом небольшой толчок. Но даже если бы толчка не было, этот парень не Флойд Мейвезер, так что это не имеет значения", — цитирует Мейвезера MMA Fighting.