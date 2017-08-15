Макгрегор: после поражения Мейвезер станет кем-то вроде Алду

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор уверен, что поражение от него лишит Флойда Мейвезера-младшего его статуса, как произошло с экс-чемпионом UFC Жозе Алду.

«Подождите падения Мейвезера и того, как вы его спишите со счетов. Он станет кем-то вроде Алду. Алду был на его уровне когда-то, а стал никем.

Меня много раз называли посмешищем. «В какой вес он идёт? Куда лезет? У него и шанса нет». А потом бедняга на ринге оказывался без сознания.

Флойд говорит, что пойдёт в атаку. Посмотрим, кто первым сделает шаг назад. Я много раз шокировал мир и сделаю это снова", — цитирует Макгрегора Boxing Scene.