175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Арум: Салидо и Ригондо — кандидаты на роль следующего соперника Ломаченко

15 августа 2017, вторник. 10:07 Бокс/ММА

Американский промоутер Боб Арум, с которым сотрудничает чемпион мира WBO в первом лёгком весе Василий Ломаченко, рассказал о том, что Гильермо Ригондо является одним из кандидатов на роль следующего соперника украинца. Другим вариантом является матч-реванш с Орландо Салидо, сообщает ESPN.

Ранее стало известно, что Ломаченко планирует вернуться на ринг 9 декабря. Сообщалось, что на эту дату у него запланирован бой с Ригондо.

По словам Арума, если следующим соперником Василия будет Ригондо, то их встреча пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Если же оппонентом Ломаченко будет Салидо, их встреча состоится в Лос-Анджелесе.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Боб Арум Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
15 августа 2017, вторник
10:07 Арум: Салидо и Ригондо — кандидаты на роль следующего соперника Ломаченко
09:34 Мейвезер: хочу восьмиунцевые перчатки, чтобы Макгрегор чувствовал себя комфортно
00:59 Макгрегор: после поражения Мейвезер станет кем-то вроде Алду
14 августа 2017, понедельник
23:49 Кличко: даже $ 20 млн не могли заставить меня согласиться на реванш с Джошуа
23:11 Мозли: Альварес быстрее, но Головкин жёстче бьёт
21:49 Тренер Головкина: Джейкобс был шершнем, Канело — комар
20:58 Кормье: верю, что мы с Джонсом ещё сразимся
19:56 Д. Мейвезер: Малиньяджи не Мейвезер, спарринг с Макгрегором не имеет значения
18:52 ФБР: действующие боксёры-профессионалы не будут отчислять 7 % от гонорара
17:40 Тренер Макгрегора: Конор побил бы и Мейвезера десятилетней давности
17:01 Макгрегор: для Мейвезера бой не закончится хорошо, он будет без сознания
15:42 Фархуд: Головкин уязвим, Альварес победит его
14:39 Поветкин отсутствует в обновлённом рейтинге WBC
13:49 Тренер Макгрегора: Конор победил бы Мейвезера и 10 лет назад
13:01 Роуч надеется, что Котто получит шанс сразиться с Головкиным
12:24 Гвоздик: я считаю, что готов к бою с Уордом
11:44 Эллерб: поединок Мейвезера с Макгрегором не продлится 12 раундов
10:58 Отец Макгрегора: Конор шокирует боксёрскую общественность, Мейвезер упадёт
10:11 Переговоры о бое Лара — Андраде должны начаться в сентябре
09:43 Малиньяджи — Уайту: ты мошенник, ты же видел все 12 раундов спарринга
00:55 Экс-чемпион мира Форбс отказался от спарринга с Макгрегором
13 августа 2017, воскресенье
23:50 Махачев снят с турнира UFC Fight Night 115
22:37 Макгрегор: Мейвезер едва ли простоит два раунда со мной
21:33 Малиньяджи: мне всё равно, если я больше не заговорю с Макгрегором
21:02 К. Джонс: Головкин сдерживал себя в спарринге с Альваресом
19:55 Макгрегор: не думаю, что Головкин и Альварес являются лучшими боксёрами
18:34 Рокхолд: боевой дух возвращается к Кормье
18:00 Башир: Усик нокаутирует Хука не позднее седьмого раунда
16:46 Макгрегор: пусть Малиньяджи всё расскажет Флойду, он всё равно не будет готов
15:27 Фроч: думаю, я бы нокаутировал Кальзаге
15:05 Хант и Тыбура встретятся на турнире UFC в Сиднее
14:24 Макгрегор планирует продолжать боксировать и после боя с Мейвезером
13:37 Хан всё ещё надеется получить бой с Пакьяо
12:37 Уайт: Джошуа говорит много ерунды, я готов к большому бою с ним
11:57 Малиньяджи: не вижу, чтобы Макгрегор спешил провести бой с Нурмагомедовым
11:34 Роуч: в таком возрасте Пакьяо будет сложно выйти на ринг с Кроуфордом
10:54 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором
10:36 WBA: победитель боя Клеверли — Баду Джек должен встретиться с Биволом
09:53 Источник: Ригондо и Ломаченко могут провести бой 9 декабря
09:38 Гамбоа победил Рейеса
01:35 Соперник россиянина Сафарова бразилец Да Лима попался на допинге
12 августа 2017, суббота
23:47 Лобов: 26 августа на ринг с Мейвезером выйдет страшное животное
22:20 Берто не захотел проводить спарринг с Макгрегором из-за случая с Малиньяджи
20:37 Макгрегор: Мейвезер — грязный человек, бьёт жену на глазах у ребёнка
19:24 Альварес: было бы здорово выиграть бой с Головкиным нокаутом
Все новости RSS
Партнерский контент