Арум: Салидо и Ригондо — кандидаты на роль следующего соперника Ломаченко

Американский промоутер Боб Арум, с которым сотрудничает чемпион мира WBO в первом лёгком весе Василий Ломаченко, рассказал о том, что Гильермо Ригондо является одним из кандидатов на роль следующего соперника украинца. Другим вариантом является матч-реванш с Орландо Салидо, сообщает ESPN.



Ранее стало известно, что Ломаченко планирует вернуться на ринг 9 декабря. Сообщалось, что на эту дату у него запланирован бой с Ригондо.



По словам Арума, если следующим соперником Василия будет Ригондо, то их встреча пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Если же оппонентом Ломаченко будет Салидо, их встреча состоится в Лос-Анджелесе.