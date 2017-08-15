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Корнилов: следующий бой Бивола состоится в начале октября

15 августа 2017, вторник. 13:07 Бокс/ММА

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, что планы по проведению следующего боя россиянина в ноябре подтверждены.

Ранее сообщалось, что WBA обязала действующего чемпиона в этом весе Нейтана Клеверли провести защиту в бою с Биволом, однако тот предпочёл договориться о реванше с Баду Джеком.

«Мы приняли решение одобрить проведение поединка Клеверли — Джек 26 августа, в котором Клеверли будет защищать свой титул WBA, так как это никак не влияет на наши планы по следующему бою Дмитрия Бивола, который запланирован на начало ноября.

Все заинтересованные стороны согласились на взаимовыгодные условия. WBA выпустила нужную резолюцию, тем самым поддержав наши планы. Уже в ноябре планируется бой Дмитрия Бивола за регулярный титул чемпиона мира по версии WBA на одном из премиальных телеканалов США. Соперник будет объявлен в течение месяца», — цитирует Корнилова сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
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