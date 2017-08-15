Спарринг-партнёр Гвоздика: скоро Александр будет на одном уровне с Ковалёвым

Российский боксёр Евгений Шведенко, выступающий во втором среднем весе, считает, что его коллега с Украины Александр Гвоздик имеет все шансы в будущем встать на один уровень с Сергеем Ковалёвым. Сам Шведенко имел возможность поспарринговать с обоими боксёрами.



«Саня – хороший парень. Технически одарён и тактически тоже. Мы много работали. Независимо ни от чего мне нужно было постоянно проводить спарринги с Ковалёвым, а затем я шёл работать с Гвоздиком. И мне это нравилось.



Можно ли сравнить его с Андре Уордом или Сергеем Ковалёвым? Уорд – это ум. Я не знаю боксёров, которые могут быть с ним на одном уровне. Если же говорить про Гвоздика и Ковалёва, на данном этапе Сергей стоит выше, даже несмотря на поражение от Уорда. Но молодость хороша тем, что у неё есть будущее, а Саня – молод. Не за горами время, когда он встанет на один уровень с Сергеем, а возможно, и превзойдёт Уорда», — цитирует Шведенко «Советский спорт».