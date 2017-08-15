Влад. Кличко поработает экспертом на бое Мейвезер — Макгрегор для немецкого ТВ

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Владимир Кличко в официальном видеообращении рассказал, что поработает экспертом для немецкого телеканала, который будет транслировать поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.



«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мейвезер — Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой», — заявил Кличко.

Видеоролик доступен на официальном канале Владимира Кличко в Youtube.