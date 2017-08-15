Малиньяджи: если бы Макгрегор был Пиноккио, мог бы бить Мейвезера носом

Поли Малиньяджи позволил себе колкость в адрес Конора Макгрегора, сравнив того со сказочным персонажем Пиноккио, у которого от вранья рос нос.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако покинул его тренировочный лагерь со скандалом после опубликованных в Сети фотографий, выставлявших его не в лучшем свете на спаррингах



«Конор так сильно старается. Говорит: «Ребята, я могу это сделать. Я собираюсь нокаутировать Флойда за два раунда». Хорошо, он может лгать сколько угодно. Если бы он был Пиноккио, то мог бы ударить Флойда своим носом с другого конца ринга. Вот насколько он обманывает публику.



Но это не кино Диснея, мой друг. Это настоящая жизнь. 26 августа не будет диснеевской истории. На ринге будет Флойд Мейвезер, и он знает, что делать», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.