Головкин: Мейвезер – Макгрегор? Мой поединок с Канело – вот это настоящий бой

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин рассказал о своём отношении к предстоящему бою между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.



«Я думаю, люди понимают это. Настоящий бой? Это шоу. Бой Конора с Флойдом – это просто шоу. Бизнес, развлечение, это не для нас. Этот бой ничего не принесёт боксу, он устраивается для публики, просто ради денег. Мой бой с Канело – вот это настоящий бой, благодаря которому наш спорт уважают.



Кто выиграет? Я уважаю Конора как бойца UFC. Но все знают, что он не боксёр, а просто шоумен. Он хороший боец, но не боксёр», — приводит слова Головкина Boxing.