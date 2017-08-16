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NSAC рассмотрит запрос Мейвезера и Макгрегора о 8-унцовых перчатках 16 августа

16 августа 2017, среда. 10:03 Бокс/ММА

Заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по запросу команд Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора на разрешение провести бой в восьмиунцовых перчатках состоится сегодня, 16 августа. Об этом рассказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт.

Согласно регламенту организации восьмиунцовые перчатки используются в поединках, проводимых до категории 147 фунтов включительно. Выше указанного веса используются перчатки весом в 10 унций. Бой Мейвезер — Макгрегор, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, будет проходить в весе 154 фунта.

«Комиссия выслушает аргументы обеих сторон о том, почему должна отклониться от своих правил на заседании, запланированном на 16 августа. Решение будет принято в тот же день», — цитирует Беннетта BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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