NSAC рассмотрит запрос Мейвезера и Макгрегора о 8-унцовых перчатках 16 августа

Заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по запросу команд Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора на разрешение провести бой в восьмиунцовых перчатках состоится сегодня, 16 августа. Об этом рассказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт.



Согласно регламенту организации восьмиунцовые перчатки используются в поединках, проводимых до категории 147 фунтов включительно. Выше указанного веса используются перчатки весом в 10 унций. Бой Мейвезер — Макгрегор, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, будет проходить в весе 154 фунта.



«Комиссия выслушает аргументы обеих сторон о том, почему должна отклониться от своих правил на заседании, запланированном на 16 августа. Решение будет принято в тот же день», — цитирует Беннетта BoxingScene.