Нурмагомедов: не нужно втягивать профессиональных бойцов в разборки

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2017», состоявшейся 15 августа, поделился своим мнением о том, как нужно бороться с проблемой применения силы профессиональными спортсменами за пределами ринга.



«Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца — это холодное оружие», — цитирует Нурмагомедова «Кавказ сегодня».



Также Нурмагомедов отметил, что часто в «разборки» бойцов втягивают их знакомые и друзья. «Сами за собой следите и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса», — резюмировал он.