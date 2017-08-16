Пакьяо и Хорн близки к достижению договорённости о реванше

По словам американского промоутера Боба Арума, команды филиппинца Мэнни Пакьяо и австралийца Джеффа Хорна всё ближе к достижению договорённости о матче-реванше, сообщает BoxingScene. По бою, который, вероятнее всего, как и первый, пройдёт в Австралии, осталось согласовать некоторые детали.



Арум желает, чтобы все трое боковых судей, которые будут обслуживать поединок, были нейтральными.



Первая встреча Пакьяо с Хорном состоялась в июле текущего года в Брисбене и завершилась победой австралийского боксёра по очкам со счётом 117-111, 115-113 и 115-113. Однако многим эта победа показалась весьма спорной.