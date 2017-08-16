В Плимуте скончался боец-любитель после поражения нокаутом на турнире по ММА

Американский боец-любитель Рондел Кларк скончался спустя три дня после поражения техническим нокаутом от Райана Данна на турнире по ММА, состоявшемся 12 августа в Плимуте (штат Массачусетс, США). Бой проходил в рамках шоу Cage Titans 3.



Бой завершился в третьем раунде, когда рефери остановил бой, зафиксировав победу Данна техническим нокаутом. Оба бойца были истощены к моменту остановки поединка, и удары Данна не казались слишком сильными. Тем не менее Кларк был доставлен после боя в госпиталь Беатрийской диакониссы в Плимуте, а затем переведён в медицинский центр в Бостоне, где скончался утром 15 августа, сообщает MMA Fighting.



Окружной прокурор Плимута Тимоти Круз заявил о начале расследования по факту гибели 26-летнего спортсмена. Причину смерти бойца ещё предстоит определить судмедэкспертам.