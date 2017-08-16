Комиссия одобрила восьмиунцевые перчатки на бой Мейвезер — Макгрегор

Атлетическая комиссия штата Невада одобрила использование Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором восьмиунцевых перчаток во время их поединка. Члены комиссии единогласно проголосовали за такое решение, сообщает MMA Weekly.

Поскольку поединок пройдёт в рамках первого среднего веса, правила требовали использовать 10-унцевые перчатки. Однако обе стороны запросили одноразовое исключение на использование перчаток меньшего размера.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Идея драться в восьмиунцевых перчатках изначально принадлежала Мейвезеру.