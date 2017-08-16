Мейвезер-младший: не буду осторожным в бою с Макгрегором

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший пообещал не осторожничать в поединке с Конором Макгрегором.

«Макгрегор будет попадать, потому, что в этом бою я буду открытым. Обычно я выжидаю и действую осторожно. Но в этот раз я буду открытым. Фанаты заслужили это.

Этот бой будет круче, чем с Пакьяо. Мы с Макгрегорам должны подарить фанатам блокбастер", — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.

Мейвезер и Макгрегор проведут поединок в рамках первого среднего веса 26 августа в Лас-Вегасе.