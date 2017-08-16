Мейвезер-старший: в реванше Хорн побьёт Пакьяо сильнее

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, уверен, что Мэнни Пакьяо проиграет Джеффу Хорну в матче-реванше.

«Не думаю, что он проиграл спорным решением. Я считаю, он проиграл. Я смотрел бой и этот парень его побил. Не знаю, кто сказал вам, что там было что-то спорное. Мэнни мог бы сидеть дома, для него всё кончено. Флойд избил его, а этот парень переиграл. Пакьяо надо уйти и успокоиться. Он станет драться снова и всё станет хуже. Этот парень побьёт его сильнее», — цитирует Мейвезера-старшего On the Ropes.