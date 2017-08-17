Макгрегор: пусть Малиньяджи заткнётся и станет в очередь

Конор Макгрегор ответил на призыв Поли Малиньяджи встретиться с ним на ринге в бою.



Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако покинул его тренировочный лагерь со скандалом после опубликованных в Сети фотографий, выставлявших его не в лучшем свете на спаррингах. Впоследствии лагерь Макгрегора опубликовал и видеоролик со спарринга, в котором Поли якобы оказался в нокдауне, хотя многие отметили, что боксёр просто потерял равновесие.



«Послушайте, скажите этому парню, чтобы он встал в очередь. Пусть заткнётся и станет в очередь. Ему надрали задницу, и он сбежал. Я не знаю, что вы хотите, чтобы я ещё сказал об этом парне. Есть большой список желающих сразиться со мной. Поэтому скажите ему, чтобы стал в очередь. После боя мы посмотрим, что произойдёт», — цитирует Макгрегора BoxingScene.