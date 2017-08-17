Папин: после предыдущего боя отдыхал всего три дня

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин (7-0, 6 КО) рассказал о подготовке к поединку с аргентинцем Маркосо Антонио Аумадой (17-4, 12 КО), запланированному на 26 августа в Воронеже.



«Подготовка проходит отлично. Сейчас уже завершающий этап. Заключительная неделя спаррингов. Чувствую себя отлично, в хорошей форме, долгая подготовка была. После предыдущего боя (27 мая) отдыхал всего три дня. Поэтому всё лето, можно сказать, готовился к этому поединку.



О сопернике знаю не так уж и много, но, я думаю, достаточно. Это высокий левша, довольно-таки нестандартный спортсмен. К счастью, достаточное количество его боев можно посмотреть в Интернете. Соответственно, можно уже готовиться под него. Изучать его манеру ведения боя, изучать его технику, тактику», — цитирует Папина сайт промоутерской компании «Мир бокса».