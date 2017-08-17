Тренер Головкина: Альварес — лучший из контрпанчеров на нашем пути

Известный тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, считает Сауля Альвареса самым мастеровитым соперником из всех, с кем доводилось встречаться его подопечному. Бой между этими боксёрами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Я думаю, что Альварес — лучший контрпанчер из тех, с кем мы встречались до этого момента. Быть может, он не обладает столь мощным ударом, как Кёртис или Лемье. Но он чертовски лучше как боксёр, чем эти двое. Так что он является самым сложным соперником. Если мы не пройдём его, то не будет иметь значения, что мы сделали в бою с другими», — цитирует Санчеса BoxingScene.