Мейвезер: верю, что рефери не допустит грязи в бою с Макгрегором

Флойд Мейвезер-младший ожидает, что рефери Роберт Бёрд не допустит грязных приёмов со стороны Конора Макгрегора в поединке, запланированном на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я искренне верю, что рефери сделает свою работу. Его задача — гарантировать, что бойцы проводят поединок чисто. Я ожидаю соблюдения правил бокса, как и рефери.



У Конора в тренировочном лагере есть Джо Кортес (бывший рефери), что очень здорово. Но несмотря на наличие в его лагере Кортеса, из того, что я видел, я могу сделать вывод, что он всё ещё действует очень грязно. Но я не должен беспокоиться за рефери. Моё дело — выйти на ринг и драться, и пусть рефери выполняет свою работу», — цитирует Мейвезера BoxingScene.