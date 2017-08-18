Поединок Бетербиева с Кёллингом пройдёт в Лас-Вегасе

Стало известно место проведения поединка между российским боксёром полутяжёлого веса Артуром Бетербиевым (11-0, 11 КО) и Энрико Кёллингом (23-1, 6 КО), запланированного на 31 октября. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на арене «Космо» в Лас-Вегасе, сообщает BoxingScene. Отметим, что победитель этого боя станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.



Главным событием турнира будет поединок между чемпионом мира WBO во втором легчайшем весе Джесси Магдалено и официальным претендентом на титул Сезаром Хуаресом.