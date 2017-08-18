Макгрегор: я побью Мейвезера в его собственном спорте, сломаю его

Конор Макгрегор заявил, что победит Флойда Мейвезера-младшего за счёт своего умения приспосабливаться к любым условиям.



«Я побью его в его собственном виде спорта. Это то, что умеет делать боец ММА: он умеет приспосабливаться к любым условиям. Брюс Ли говорил: «Будь как вода», когда вода наливается в чашку, она принимает форму чашки. Это философия, с которой я выхожу на этот бой. Неважно, какие правила они стараются на меня наложить, я могу приспособиться к любой ситуации. Я чувствую себя очень уверенно, я смогу выдержать любой удар и сломать его», — цитирует Макгрегора BoxingScene.