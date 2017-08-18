IBF назначила элиминатор между Билли Дибом и Гийомом Френуа

Международная боксёрская федерация (IBF) назначила бой за звание претендента на титул чемпиона мира в первом лёгком весе между австралийцем Билли Дибом (42-4, 24 KO) и французом Гийомом Френуа (44-1, 10 KO), сообщает BoxingScene. Титулом IBF в этой весовой категории на данный момент владеет Джервонта Дэвис.



Изначально планировалось провести элиминатор между Дибом и Франциско Фонсекой (19-0-1, 13 КО), однако последний недавно договорился о бое с Дэвисом. Их встреча состоится 26 августа в Лас-Вегасе в андеркарде боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.