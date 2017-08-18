Николас Уолтерс отказался от возвращения на ринг 19 августа из-за простуды

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Николас Уолтерс снялся с поединка против Артуро Сантоса Рейеса, который был запланирован на 19 августа в Линкольне, штат Небраска. Ямаец был вынужден отказаться от боя из-за простуды. Боксёр почувствовал, что заболел в минувший уик-энд и решил отложить своё возвращение на ринг на более позднюю дату, сообщает BoxingScene. Вероятно, теперь он проведёт бой осенью.



Для Уолтерса этот бой должен был стать первым после поражения, которое он потерпел в ноябре прошлого года от украинца Василия Ломаченко, владеющего титулом чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.