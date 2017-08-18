Кроуфорд хочет провести бой с Турманом

19 августа чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд проведёт объединительный поединок с обладателем поясов WBA Super и IBF Джулиусом Индонго. В преддверии боя американец поделился планами на будущее, признавшись, что планирует переход в полусредний вес.

«Когда я перейду в полусредний вес, я хочу организовать бой с Китом Турманом. Он первый номер в этом дивизионе. Зачем мне второй или третий номер. Я хочу боя с лучшим», — приводит слова Кроуфорда Boxingnewsresults.