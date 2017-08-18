Диллиан Уайт ждёт встречи с Уайлдером или Паркером

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт в очередной раз заявил о своих чемпионских амбициях, выразив надежду получить титульный бой после ещё двух поединков.

«Сейчас я нахожусь на том уровне, когда от мегафайта меня разделяет всего один или два боя. Так что мне следует подумать о том, что мне нужно предпринять. Я пообщался с Эдди Хирном, чтобы понять, какие бои я могу получить сейчас. Потому что в конечном счёте мы ждём большого титульного поединка или с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером, или с обладателем титула по версии WBC Деонтеем Уайлдером», — приводит слова Уайта Fightnews.

Отметим, что свой следующий поединок Уайт проведёт 19 августа против Малкольма Танна.