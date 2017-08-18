Гвоздик: надеюсь, Уорд выберет меня своим следующим соперником

19 августа проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик проведёт свой очередной поединок. Противостоять ему будет Крэйг Бэйкер. Одним из комментаторов этой встречи будет чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд, которого считают потенциальным оппонентом Гвоздика.

По словам последнего, выступление на глазах Уорда вселяет в него надежду на то, что следующий свой поединок он проведёт именно против американца.

«Надеюсь, что после того, как он посмотрит на меня вблизи, он захочет провести бой со мной. Надеюсь, что смогу его впечатлить и он выберет меня следующим оппонентом. Но сейчас это не играет большой роли, я думаю о бое с Бэйкером. Не знаю, стану ли я скоро официальным претендентом на титул по одной из версий, мне неподвластно это, и в этом заключается работа моих менеджеров. Но я чувствую, что готов. С радостью сражусь за титул. Буду продолжать тяжело работать, это всё, что я могу сейчас сделать», — приводит слова Гвоздика Boxingtalk.